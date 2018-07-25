«Он летел на красный»: в центре Волгограда кроссовер вытолкнул на тротуар Lada Largus 

На площади Советской в Ворошиловском районе Волгограда кроссовер снес отечественную Lada Largus. Очевидцы уверены, что водитель иномарки ехал на красный свет.
В аварии всерьез пострадали обе машины
— Черная Toyota гнала по Первой Продольной в сторону центра на красный свет, — рассказали волгоградцы. — На перекрестке с улицей Огарева машина на всей скорости врезалась в Lada Largus, которая от сильного удара отлетела на тротуар.
Волгоградцы уверены, что лишь по счастливой случайности авария обошлась без пострадавших — жертвами аварии не стали ни автомобилисты, ни пешеходы.
— Обеим машинами предстоит серьезный ремонт, — уверены автомобилисты. — И иномарка, и отечественная Lada сильно разбили себе кузов.
В центре Волгограда машины, попавшие в серьезные аварии, уже не в первый раз вылетают на тротуар. В начале июля после удара с летящей на красной свет Skoda на пешеходной дорожке оказалась иномарка Kio Rio. Автобилистка призналась, что пристегнулась всего за секунду до аварии.