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Зимой на «выделенки» пустят еще один вид транспорта
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Зимой на «выделенки» пустят еще один вид транспорта 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РИАМО
Уже этой зимой на выделенные полосы в Москве пустят еще один вид транспорта — социальные автобусы. Такой срок на заседании международного экспертного совета по транспортным вопросам при столичном правительстве обозначил заместитель руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Дмитрий Пронин.
"РГ" уже писала о недавних изменениях федерального законодательства, которые позволили властям ряда регионов самим решать, какой вид транспорта пускать на «выделенки». В числе прочих городов такие полномочия получила и Москва. Сейчас по выделенкам в столице могут ездить рейсовые городские и школьные автобусы, а также лицензированные такси. А до конца года такая возможность появится и у «социальных» автобусов: машин, которые по заказу перевозят инвалидов, ветеранов, пенсионеров.
Ожидается, что социальные автобусы смогут выезжать на столичные выделенки с 21 декабря.
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