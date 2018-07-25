Зимой на «выделенки» пустят еще один вид транспорта

Уже этой зимой на выделенные полосы в Москве пустят еще один вид транспорта — социальные автобусы. Такой срок на заседании международного экспертного совета по транспортным вопросам при столичном правительстве обозначил заместитель руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Дмитрий Пронин

"РГ" уже писала о недавних изменениях федерального законодательства, которые позволили властям ряда регионов самим решать, какой вид транспорта пускать на «выделенки». В числе прочих городов такие полномочия получила и Москва. Сейчас по выделенкам в столице могут ездить рейсовые городские и школьные автобусы, а также лицензированные такси. А до конца года такая возможность появится и у «социальных» автобусов: машин, которые по заказу перевозят инвалидов, ветеранов, пенсионеров.

Ожидается, что социальные автобусы смогут выезжать на столичные выделенки с 21 декабря.