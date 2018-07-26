Bosch запускает новую погодную систему для беспилотников

Компания Bosch представила специальную технологию, которая поможет сделать передвижения на автономных транспортных средствах безопасными даже при покрытых льдом или мокрых дорогах. Согласно заявлениям члена правления Дирка Хохайсела, погодная система будет предупреждать беспилотные автомобили об опасности «до того, как могут развиться критические ситуации».

Инновационная технология сможет учитывать несколько возможных сценариев прогноза погоды от финской компании Foreca и тем самым подстраиваться под обстоятельства. Актуально только для моделей, имеющих традиционные элементы управления и еще не получивших автономные технологии 4 или 5 уровня.

В будущем система предоставит еще больше возможностей и сможет использовать информацию о дорогах, поступающую от других транспортных средств. Таким образом, передвигаясь по одному и тому же маршруту машины получат больше данных и могут максимально быстро адаптироваться к любым ситуациям, и автоматически загрузить полученную информацию о температуре воздуха. Отмечается, по оценкам Bosch, услуга будет запущена в Европе до конца 2020 года.