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Honda запатентовала «невод» для ловли пешеходов
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Honda запатентовала «невод» для ловли пешеходов 

Quto.ru 6 часов назад
Фото: Quto.ru
Компания Honda запатентовала специальное устройство для снижения риска получения тяжелых травм пешеходом, сбитым автомобилем. Оно представляет собой «невод», в который ловится пешеход, когда его сбивает автомобиль. Это должно предотвратить попадание человека под машину, что практически всегда заканчивается печально.
Монтируется устройство на крышу автомобиля над лобовым стеклом или где-либо еще на передней части машины. Если автомобиль сбивает пешехода из устройства выстреливает некая сетка, которая прижимает человека к капоту машины. На концах сетки есть магниты, которыми она будет крепиться к капоту.
Интересное решение от японского бренда. Но в то время, как большая часть передовых европейских компаний работают над системами предотвращения столкновений, японцы все еще уделяют большое внимание системам смягчения последствий удара. Изображения к патенту опубликовало издание AutoGuide.
Вряд ли в обозримом будущем у подобной разработки есть шансы попасть на серийный автомобиль. Хотя некоторые эксперты предполагают, что им есть место на каршеринговых автомобилях и такси, у которых существенно выше риск попасть в ДТП с пешеходами. Читайте статью на QutoЧитайте также:Россия распрощается с древними ГОСТами для транспортаУ BMW X2 обнаружились проблемы с безопасностьюВодитель показал, как недоливают российские АЗС
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