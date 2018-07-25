Honda запатентовала «невод» для ловли пешеходов

Компания Honda запатентовала специальное устройство для снижения риска получения тяжелых травм пешеходом, сбитым автомобилем. Оно представляет собой «невод», в который ловится пешеход, когда его сбивает автомобиль. Это должно предотвратить попадание человека под машину, что практически всегда заканчивается печально.

Монтируется устройство на крышу автомобиля над лобовым стеклом или где-либо еще на передней части машины. Если автомобиль сбивает пешехода из устройства выстреливает некая сетка, которая прижимает человека к капоту машины. На концах сетки есть магниты, которыми она будет крепиться к капоту.

Интересное решение от японского бренда. Но в то время, как большая часть передовых европейских компаний работают над системами предотвращения столкновений, японцы все еще уделяют большое внимание системам смягчения последствий удара. Изображения к патенту опубликовало издание AutoGuide.