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В Челябинске проведены массовые проверки водителей такси «Яндекс»
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В Челябинске проведены массовые проверки водителей такси «Яндекс» 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
Сегодня, 26 июля, сотрудники Госавтоинспекции в центре Челябинска на протяжении двух часов проводили массовые проверки водителей такси. За время проведения рейда автоинспекторы проверили более 80 легковых такси, выявлено 15 нарушений Правил дорожного движения водителями, которые привлечены к административной ответственности, в том числе:
6 водителей — за управление транспортным средством, на которое незаконно нанесена цветографическая схема легкового такси (ч. 7 ст. 12.5 КоАП РФ). Санкция статьи предусматривает штраф в размере 5000 рублей;
1 водитель — за нарушение требований к перевозке детей (ч. 3 ст. 12.23). Санкция статьи предусматривает штраф в размере 3000 рублей;
1 водитель — за управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке (ч. 2 ст. 12.1). Санкция статьи предусматривает штраф от 500 до 800 рублей.
«В ходе проверок сотрудниками Госавтоинспекции было установлено, что транспортные средства зарегистрированы на физических лиц и используются в такси по договорам аренды. Не организованы контроль за техническим состоянием автомобилей, режим труда и отдыха водителей, а также медицинское освидетельствование перед сменой», — сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области.
В Челябинской области с начала 2018 года с участием такси зарегистрировано 24 ДТП, в которых 2 человека погибли, 32 получили ранения, в том числе 1 ребенок. На территории Челябинска таких ДТП зарегистрировано 17, в которых 2 человека погибли и 22 получили травмы различной степени тяжести.
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