Взрывотехники уже в Киеве: Замглавы Нацполиции обещает защитить Крестный ход

Об этом Аброськин заявил 26 июля во время рабочего совещания под председательством первого заместителя министра внутренних дел Украины Сергея Ярового.

Участие в совещании по вопросам организации обеспечения общественного порядка во время массовых мероприятий принял также заместитель Председателя Нацполиции — руководитель патрульной полиции Александр Фацевич и заместитель Председателя Нацполиции — начальник полиции Киева Андрей Крищенко

Яровой подчеркнул важность полного взаимодействия между всеми подразделениями, привлеченными к обеспечению общественного порядка во время масштабных массовых мероприятий. В частности, речь идет о сотрудничестве и совместной координации сил Нацполиции, Нацгвардии, Службы безопасности Украины , Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и других органов.

«Мы должны помнить о вызовах и угрозах, которые перед нами стоят. Прежде всего, речь идет о террористических угрозах. Задача у нас одна — обеспечить правопорядок и безопасность наших людей», — напомнил Яровой.

Вячеслав Аброськин сообщил, что по случаю 1030-летия крещения Киевской Руси — Украины в Киев планируется прибытие значительного количества граждан из разных регионов страны. Он также заявил, что представители республик Донбасса якобы попытаются «дестабилизировать обстановку на территории Украины любым образом».

«Поэтому должны полностью контролировать оперативную обстановку, немедленно реагировать на любые попытки и обеспечить безопасность наших людей», — подчеркнул первый заместитель председателя Нацполиции.

Он сообщил, что Ситуационный центр Национальной полиции уже работает в круглосуточном чрезвычайном режиме. На его базе создана рабочая группа. В ее состав вошли сотрудники Департамента организационно-аналитического обеспечения и оперативного реагирования, уголовного розыска, превентивной деятельности, патрульной полиции, киберполиции и других подразделений.

К несению службы привлечены достаточное количество следственно-оперативных групп и групп документирования для фиксации возможных противоправных действий. Дополнительно несут службу наряды криминалистов, взрывотехников и кинологов. Они проверяют маршруты передвижения и места массового скопления граждан на наличие взрывоопасных предметов.