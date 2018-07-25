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В Златоусте водитель погиб под колесами собственного грузовика
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В Златоусте водитель погиб под колесами собственного грузовика 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло в полдень, 25 июля, в Златоусте — здесь под колесами «КамАЗа» погиб его водитель, — передает корреспондент «АиФ-Челябинск» со ссылкой на очевидцев из социальных сетей.
В 12.15 в районе ресторана «Никольский».водитель вышел из кабины, не поставив автомобиль на ручной тормоз. Машина стояла под уклоном и начала самопроизвольное движение, раздавив водителя. Мужчина получил травмы, не совместимые с жизнью и скончался до приезда медиков, полицейских и сотрудников ГИБДД.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства трагедии. По предварительным данным, несчастный случай произошел вследствие грубого нарушения водителем правил техники безопасности. С учетом имеющегося в Златоусте перепада высот на дорогах, покидать автомобиль на уклоне без включения ручного тормоза — верх легкомыслия.
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