В салоне припаркованной машины в Краснодаре взорвался пропановый баллон

Камера наблюдения сняла на видео момент взрыва бытового газового баллона, брошенного на заднее сидение припаркованного автомобиля: инцидент произошел в Краснодаре в минувшую среду, 25 июля.

Как выяснилось, владелец машины купил емкость с пропаном за несколько часов до взрыва, припарковал автомобиль с баллоном в салоне и ушел по своим делам.

Салон машины сильно нагрелся, и баллон не выдержал южной жары. Буквально за десять секунд до происшествия рядом с машиной проходила девушка с ребенком, и как только она отошла на безопасное расстояние, раздался взрыв, изрядно перепугавший молодую маму.