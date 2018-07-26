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В салоне припаркованной машины в Краснодаре взорвался пропановый баллон
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В салоне припаркованной машины в Краснодаре взорвался пропановый баллон 

Вести.Ru 5 часов назад
Фото: Вести.Ru
Камера наблюдения сняла на видео момент взрыва бытового газового баллона, брошенного на заднее сидение припаркованного автомобиля: инцидент произошел в Краснодаре в минувшую среду, 25 июля.
Как выяснилось, владелец машины купил емкость с пропаном за несколько часов до взрыва, припарковал автомобиль с баллоном в салоне и ушел по своим делам.
Салон машины сильно нагрелся, и баллон не выдержал южной жары. Буквально за десять секунд до происшествия рядом с машиной проходила девушка с ребенком, и как только она отошла на безопасное расстояние, раздался взрыв, изрядно перепугавший молодую маму.
В результате взрыва машину марки Ford Focus разворотило изнутри, и теперь ее владельцу предстоит долгая починка автомобиля.
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