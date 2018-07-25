Таксисты не готовы платить за бензин свыше 50 рублей?

Больше 50% московских водителей такси заявили, что готовы уволиться в случае резкого подорожания топлива. Для 14% непреодолимая планка — 60 рублей, а 12% не готовы остаться в бизнесе, если стоимость литра бензина превысит 100 рублей. Об этом говорят результаты опроса, проведенного федеральным партнером агрегаторов такси, компанией «Эверест 8800».

Бензин и аренда автомобиля — главные статьи расходов водителей. Так, на топливо у них уходит около 20% от заработка, говорит генеральный директор компании «Эверест-8800» Cергей Муравьев

Сергей Муравьев генеральный директор компании «Эверест-8800» «Проблема на самом деле серьезная. Я в такси уже десять лет, и если в 2008-м доля стоимости топлива была 12-15%, а тарифы были выше раза в полтора — средний заработок водителя в час, пробеги же были меньше, то сейчас при снижении тарифов стоимость бензина растет. Вы сами понимаете, в стоимости поездки больше всех, наверное, маржа топливных компаний. Соответственно, это идет из кармана водителя или из кармана автопарков, ситуация критическая. В Китае много такси уже перешло на электромобили, но у нас еще не готова инфраструктура. По-моему, стоимость более-менее нормального автомобиля выше двух миллионов. Учитывая прогнозы о возрастании цены за топливо до 60 рублей и сдерживании цен на автомобили, такси не могут поднимать стоимость услуг, скоро все будем работать на собственные компании».

Что думают сами водители об исследовании? Такой глобальный исход невозможен, считает водитель такси Александр:

«Это абсурд, мне кажется, как если хлеб подорожает, то его не будут покупать. Нет, есть психологические вещи: если вы меня доведете, то я вас брошу. Совершенно очевидно, если бензин будет стоить 50 рублей, то это будет уже некоторая другая экономическая ситуация, другая стоимость поездок и так далее. Все равно те люди, кто сейчас пользуется такси, будут продолжать ездить на нем. В противном случае будет большая стагнация экономики, будут какие-то дотации. Например, у меня есть дисконт на бензин от банков и нефтяной компании, все равно это будет каким-то непрямым образом дотироваться. Представляете, у меня через кэшбэк скидка на заправках, бензин не по 42, а по 38. При стоимости бензина, условно, в 51 рублей постоянные пользователи типа таксистов будут покупать его за те же 42».

Работать в такси будет совершенно невыгодно при цене на бензин 50 рублей и выше. Водители будут вынуждены либо поднимать цены, либо уходить, уже сейчас можно ожидать повышения цен для клиентов, считает генеральный директор транспортной компании «Геннадий Такси-Сервис» Геннадий Смагоринский:

Геннадий Смагоринский генеральный директор транспортной компании «Геннадий Такси-Сервис» «С такими ценами за бензин работа водителей станет убыточной. Обыватель же считает, что чем цены ниже, тем лучше. Вы понимаете, есть некая цена бизнеса, ниже которой предприятие становится уже нерентабельным. Средний водитель наезжает где-то 350 километров в день, приблизительно 35 литров бензина. Если бензин подорожает на 20%, водителю вообще ничего не будет оставаться, работа ради работы».

По словам водителей такси, при цене бензина в 50 рублей с рынка могут уйти только нелегалы, что в общем-то неплохо для добросовестных игроков.