Под Ершовом «ВАЗ 2110» слетел с моста в русло реки

Сегодня на 30 километре трассы Ершов — Орлов-Гай автомобиль « ВАЗ 2110 » вылетел с моста в русло пересохшей реки. Об этом сообщает портал ЧП-Саратов.

По предварительной информации, 50-летний мужчина за рулём не справился с управлением. Автомобиль искорёжился до неузнаваемости, а водитель получил различные травмы. На место происшествия прибыли спасатели и медики. Пострадавшему оказали первую помощь и госпитализировали его в больницу. Дорожные инспекторы выясняют обстоятельства случившегося.