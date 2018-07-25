Под Ершовом «ВАЗ 2110» слетел с моста в русло реки 

Сегодня на 30 километре трассы Ершов — Орлов-Гай автомобиль «ВАЗ 2110» вылетел с моста в русло пересохшей реки. Об этом сообщает портал ЧП-Саратов.
По предварительной информации, 50-летний мужчина за рулём не справился с управлением. Автомобиль искорёжился до неузнаваемости, а водитель получил различные травмы. На место происшествия прибыли спасатели и медики. Пострадавшему оказали первую помощь и госпитализировали его в больницу. Дорожные инспекторы выясняют обстоятельства случившегося.
Напомним, некоторое время назад аналогичный случай произошёл недалеко от Аткарска. Автомобиль «ВАЗ 21099» вылетел в овраг с моста через реку Медведица и перевернулся.