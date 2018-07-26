Ещё
Видео: автомобиль вылетел на клумбу возле цирка и перевернулся
Далее:
Читайте также:
Ещё

Видео: автомобиль вылетел на клумбу возле цирка и перевернулся 

ngs.ru 2 часа назад
Фото: ngs.ru
Вечером 25 июля возле цирка в Новосибирске автомобиль вылетел на клумбу посреди площади.
Авария случилась в 23:43 — на вэб-камере «Электронного города» заметно, что автомобиль ехал по Нарымской со стороны площади Кондратюка.
Машина резко проехала пешеходный переход и не успела затормозить перед клумбой в центре кольца. Автомобиль проехал по клумбе, перевернулся через перед и лёг на бок.
В 2016 году на площади Лунинцев случилось аналогичное ДТП — тогда водитель «Мазды» проскочил кольцевой перекрёсток напрямую: автомобиль проехал по клумбе.
ngs.ru: последние новости
Подкат на грани фола Фото: около метро «Речной вокзал» разверзлась огромная яма Ночную драку на Октябрьском мосту разняли две девушки
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Мерседес» Боярского выставлен на продажу
«Держите, людишки!» Дети-мажоры раскидали доллары147
Начались продажи обновленных Logan и Sandero
ОСАГО идет на резкий маневр9
Крымский мост заблокировали до 2020 года419
Видео
00:36
В Москве подешевел бензин
Автоновости
00:30
Красноярский «зомби» набросился на авто
ДТП
00:14
«Держите, людишки!» Дети-мажоры раскидали доллары
Автоновости Происшествия
20:42
Минфин начинает радикальную реформу ОСАГО
Автоновости
00:07
Пять жертв встречки
ДТП
00:36
Тимати подарил свой «Гелендваген» «Лехе из Челябинска»
Автоновости Шоу-бизнес
00:15
Уральские молодожены устроили стрельбу на свадьбе
ДТП
00:14
Жуткое ДТП в Москве: водитель снес четыре «Ягуара»
ДТП
00:34
Крымский мост парализовало крупное ДТП
ДТП
04:06
Водитель переехал трехлетнего малыша
ДТП Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение