Видео: автомобиль вылетел на клумбу возле цирка и перевернулся

Вечером 25 июля возле цирка в Новосибирске автомобиль вылетел на клумбу посреди площади.

Авария случилась в 23:43 — на вэб-камере «Электронного города» заметно, что автомобиль ехал по Нарымской со стороны площади Кондратюка.

Машина резко проехала пешеходный переход и не успела затормозить перед клумбой в центре кольца. Автомобиль проехал по клумбе, перевернулся через перед и лёг на бок.

В 2016 году на площади Лунинцев случилось аналогичное ДТП — тогда водитель «Мазды» проскочил кольцевой перекрёсток напрямую: автомобиль проехал по клумбе.