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Более 30% автомобилей Chery в 1 полугодии были проданы в кредит
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Более 30% автомобилей Chery в 1 полугодии были проданы в кредит 

Автостат 8 часов назад
Фото: Автостат
По итогам первого полугодия 2018 года в рамках программы Chery Finance совместно с банками-партнерами более 30% автомобилей Chery было реализовано в кредит по специальным программам «Первый автомобиль», «Семейный автомобиль» и уникальной программе, запущенной в конце марта «Рассрочка на 36 месяцев». Всего в отчетный период российские дилеры Chery реализовали 2925 автомобилей, что на 11% больше по сравнению с прошлым годом, сообщает пресс-служба «Чери Автомобили Рус». Бестселлером марки остается среднеразмерный кроссовер Chery Tiggo 3, чьи продажи выросли в два раза и составили 1698 машин. Полноразмерный кроссовер Chery Tiggo 5 выбрали 766 клиентов, компактный кроссовер Chery Tiggo 2 разошелся в количестве 460 экземпляров.
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