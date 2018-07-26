«Хотим тебя убить»: русскую девочку сбили в Киеве

«Хотим тебя убить»: в Киеве мажор на Hummer задавил ребенка

В Киеве молодой мажор на Hummer насмерть сбил 10-летнюю россиянку и, сняв «красивые» номера с машины, пытался скрыться с места ДТП. Очевидцы событий помешали водителю внедорожника сбежать и едва не линчевали виновника трагедии — его спасла подоспевшая полиция. После этого бывший боксер, а ныне бизнесмен, хотел позвонить отцу, который «должен был все решить», а затем предлагал деньги, чтобы очевидцы забыли о том, что видели. Нардеп Мосийчук заявил, что его коллеги по парламенту просили не освещать инцидент.

В Киеве поздно вечером 24 июля на бульваре Леси Украинки произошла страшная трагедия. Приехавшие из Москвы к родственникам 10-летняя Анастасия Артемова с мамой и братом переходили дорогу по регулируемому пешеходному переходу на зеленый свет светофора. В этот момент на «зебру» вылетел Hummer H2 с «красивым» номером AI8888IO и буквально снес девочку. Протащив ребенка несколько десятков метров, водитель внедорожника поспешил выйти из машины и, первым делом, снял с нее госномера.

Затем, не обращая внимание на задавленного им ребенка, он попытался скрыться с места ДТП.

Сделать это помешал неравнодушный автомобилист, который преградил ему путь своей Toyota возле ТЦ «Парус» на улице Мечникова. В это время приехали полицейские, которые задержали мажора и тем самым спасли его от самосуда разъяренных очевидцев аварии.

Водителем Hummer оказался бывший боксер, директор и владелец фирмы «Fit & Sweet» 23-летний Кирилл Островский.

Потрясенные произошедшим очевидцы снимали задержание водителя на телефон. На видеозаписи видно, как несколько полицейских пытаются надеть молодому человеку наручники, в то время как тот сопротивлялся и кричал: «Беспредел!».

На вопросы мажора: «Что вы хотите?», стоящие вокруг отвечали: «Убить тебя хотим».

Только спустя какое-то время Островский спрашивает у полицейских: «Что с девочкой?», после чего просит поднять его с асфальта. Затем водителя повели к патрульной машине, чем изрядно возмутили задержанного — он даже боднул полицейского головой. После чего его все-таки усадили в патрульную машину.

Тем временем врачи пытались спасти ребенка, а ее мама едва не теряла сознание и периодически кричала: «Скажите, что моя дочь жива!» и «Ты должна жить!». Однако спасти девочку не удалось, от полученных травм она скончалась.

Убитая горем женщина была не в состоянии разговаривать с полицейскими и сказала, что свяжется с ними позже.

При этом, как сообщают очевидцы, Островский предлагал всем за определенную плату «все забыть».

«Был там. Виновник ДТП — сын, то ли бизнесмена, то ли политика. Все время кричал: «Позвоните папе или юристу, они все решат», а также орал, что всем, кто рядом, платит по $1000 и они ничего не видели», — написал на своей странице в фейсбуке Шамиль Алибасов.

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Водителю на месте провели освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, однако прибор показал, что Островский трезв.

Позже задержанного доставили в городскую наркологическую клиническую больницу для прохождения освидетельствования на состояние алкогольного и наркотического опьянения. Однако, как утверждает Нардеп Игорь Мосийчук, Островский отказался сдавать кровь для прохождения экспертизы.

«От людей, присутствующих на месте преступления, мне стало известно, что задержанный водитель Кирилл Островский отказался сдавать кровь для прохождения экспертизы на определение состояния алкогольного и наркотического опьянения. Судя по выражению его лица и поведению, вполне напрашивается вывод, что он был не в себе. Полиция должна срочно обратиться в суд за решением о принудительном прохождении Островским судебно-медицинской экспертизы», — написал он.

При этом Мосийчук сообщил, что утром получил большое количество звонков, в том числе и от коллег по парламенту с просьбой не освещать эту ситуацию.

Однако авария в среду получила огромный резонанс в СМИ и соцсетях и расследование уголовного дела на личный контроль взял генеральный прокурор Юрий Луценко, который утверждает, что необходимые анализы у водителя все-таки взяли.

«Водителя задержали, взяли анализы мочи на алкоголь и наркотических веществ. Для полноты анализов подали в суд ходатайство на принудительный отбор крови и волос. Прокуроры готовят обращение в суд об аресте водителя без права залога», — утверждает Луценко.

На ситуацию отреагировал и отец молодого мажора. Как сообщают местные СМИ, им является некий Олег Островский, владелец 25% ООО «Европейский путь», а также член Федерации сквоша Украины.

Он отметил, что его сын пытался тормозить, чтобы не допустить наезда на ребенка, а также утверждает, что Островский-младший не ехал на «красный» и ребенок якобы выбежал на дорогу в момент смены сигнала светофора.

«Он ехал во втором ряду, но возле пешеходного перехода стояла большая машина — джип какой-то или микроавтобус — он уже не помнит. И вдруг резко под колеса выскочила девочка, а за ней мама сразу. Разумеется, он попытался затормозить, но у него не получилось. Он так и не понял [почему — «Газета.Ru»], но или не сработали тормоза, они сработали юзом, я не знаю точно, это мои предположения. Невозможно было быстро среагировать, когда из-за автобуса или машины выбегает маленький ребенок под колеса прямо», — говорит отец водителя.

Также Островский-старший утверждает, что его сын не пытался скрыться с места аварии.

«Снять номера — это импульс, самосохранение. А потом он вернулся и пытался помогать, помогать всем — и «скорую» вызвать, и девочке помогать. Просто машину там негде было поставить, припарковать — он чуть ниже ее поставил», — заявил отец задержанного.

На данный момент задержанному предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего». Решается вопрос о дополнительной квалификации его действий по ст. 135 УК «Оставление в опасности». Прокуратура Киева готовит ходатайство в суд об аресте автомобиля Hummer.

В четверг, 26 июля, Шевченковский райсуд Киева изберет Островскому меру пресечения. В свою очередь прокуратура намерена добиваться ареста водителя без права внесения залога.

Волна смертельных ДТП

Совсем недавно на Украине произошло еще одно крупное ДТП, жертвами которого стали россияне. Рано утром в пятницу, 20 июля, маршрутка Киев — Ровно на большой скорости протаранил стоявшую на проезжей части фуру. В аварии погибли 10 человек, в том числе две россиянки — женщина 1984 года рождения и девочка 2010 года рождения. Тяжелые травмы получил 10-летний мальчик, которого доставили в реанимацию.

Отец ребенка и его бабушка проживают в Сургуте, они готовы вылететь на Украину. Сейчас этот вопрос решают чиновники двух стран.

В ходе расследования аварии полиция выявила ряд грубейших нарушений в эксплуатации разбившегося микроавтобуса.

Его владелец в день аварии одолжил автомобиль своему знакомому, который и был за рулем в момент ДТП. По данным выживших пассажиров, он мог заснуть во время движения.

В среду на Украине стала достоянием общественности красноречивая статистика, согласно которой за решетку отправляется каждый пятый виновник смертельного ДТП.

«В прошлом году в суд было направлено 1689 обвинительных актов по смертельным ДТП. А за первое полугодие этого года — уже 1031. Однако в 2017 году из 1324 осужденных по делам со смертельным ДТП к лишению свободы были приговорены 276 человек, то есть лишь каждый пятый виновник», — написала в Facebook пресс-секретарь Генпрокурора Украины Лариса Сарган.

Она заявила, что необходимость усиления ответственности за совершенные преступления на дорогах — очевидна.

«Убеждена, прокуратура будет инициировать соответствующие законодательные изменения, а парламент их рассмотрит как можно оперативнее», — добавила представитель надзорного ведомства.

После ряда крупных аварий за последние дни, Нацполиция Украина приняла решение вывести на дороге страны 54 дополнительных патруля.