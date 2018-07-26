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Более половины всего транспортного налога платят менее четверти автомобилистов
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Более половины всего транспортного налога платят менее четверти автомобилистов 

Автовести 3 часа назад
Фото: АвтоВести
Выяснилось, что основные поступления в бюджет за счет транспортного налога обеспечивает очень малая группа автомобилистов — те, кто владеет автомобилями с двигателями мощнее 150 л.с. Таковых в России набралось лишь 13% (чуть более 5 млн машин), а вот заплатили они уже 56 миллиардов рублей — это 55% всех поступлений.
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Соответственно, автомобилей с моторами меньшей мощности, которых среди российского автопарка — 87%, насчитывается в нашей стране около 33 млн А количество денег, которые государство получило с этих автомобилистов в виде транспортного налога, составляет порядка 46 млрд рублей, или 45% от всех поступлений.
Интересно, что категория от 100 до 150 л.с., по подсчетам налоговиков, планомерно набирает обороты: их доля в российском автопарке увеличилась до 40%. А вот маломощные автомобили, наоборот, становятся менее востребованными, несмотря на то, что ставка транспортного налога для категории до 100 л.с. самая щадящая.
Такой перекос в объемах выплат связан с действующей в России прогрессивной шкалой исчисления транспортного налога. Как уточняет "Интерфакс", для автомобилей мощностью до 100 л.с. ставка составляет 2,5 рубля за лошадиную силу, от 100 до 150 л.с. — 3,5 рубля, от 150 до 200 л.с. — 5 рублей, от 200 до 250 л.с. — 7,5 рублей, от 250 л.с. и выше — 15 рублей. Вместе с тем, субъекты РФ могут эти ставки повышать или понижать, но не более чем в десять раз. Кроме того, Минпромторг России ежегодно утверждает список автомобилей с повышенным коэффициентом ставок, который зависит от стоимости и года выпуска машины.
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