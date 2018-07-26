Более половины всего транспортного налога платят менее четверти автомобилистов

Выяснилось, что основные поступления в бюджет за счет транспортного налога обеспечивает очень малая группа автомобилистов — те, кто владеет автомобилями с двигателями мощнее 150 л.с. Таковых в России набралось лишь 13% (чуть более 5 млн машин), а вот заплатили они уже 56 миллиардов рублей — это 55% всех поступлений.

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Соответственно, автомобилей с моторами меньшей мощности, которых среди российского автопарка — 87%, насчитывается в нашей стране около 33 млн А количество денег, которые государство получило с этих автомобилистов в виде транспортного налога, составляет порядка 46 млрд рублей, или 45% от всех поступлений.

Интересно, что категория от 100 до 150 л.с., по подсчетам налоговиков , планомерно набирает обороты: их доля в российском автопарке увеличилась до 40%. А вот маломощные автомобили, наоборот, становятся менее востребованными, несмотря на то, что ставка транспортного налога для категории до 100 л.с. самая щадящая.