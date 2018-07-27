В Уфе для уборки города восстановили ретро-автомобиль

В столице Башкирии для уборки города воостановили автомобиль 1949 года выпуска. Об этом сообщает администрация города.

Ретро-автомобиль ЗИС-5 являлся одним из основных транспортных автомобилей Красной Армии во время войны. Восстановленный автомобиль выпущен в челябинском Миассе. Ранее машина находилась на территории школы №85 Уфы и служила учебным пособием. По историческим фотографиям автомобиль восстановили за 4 месяца.

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