Ещё
В Уфе для уборки города восстановили ретро-автомобиль
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Уфе для уборки города восстановили ретро-автомобиль 

ГОРОБЗОР.РУ 4 часа назад
Фото: ГОРОБЗОР.РУ
В столице Башкирии для уборки города воостановили автомобиль 1949 года выпуска. Об этом сообщает администрация города.
Ретро-автомобиль ЗИС-5 являлся одним из основных транспортных автомобилей Красной Армии во время войны. Восстановленный автомобиль выпущен в челябинском Миассе. Ранее машина находилась на территории школы №85 Уфы и служила учебным пособием. По историческим фотографиям автомобиль восстановили за 4 месяца.
Дорогие читатели! Приглашаем Вас присоединиться к обсуждению новости в наших группах в социальных сетях — ВК и Facebook
ГОРОБЗОР.РУ: последние новости
В Уфе мотоциклист сбил 14-летнего велосипедиста и скрылся В Уфе женщина затруднилась описать насильника Власти Уфы недовольны автомобилистами, ездящими по газонам и тротуарам
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Ауруса» мало: почему Путин снова поменял лимузин
Смертельное ДТП под Москвой попало на видео7
Крым поедет по-новому
С-класс: обновление или переделка
«Хотим тебя убить»: русскую девочку сбили в Киеве248
Видео
00:36
В Москве подешевел бензин
Автоновости
00:30
Красноярский «зомби» набросился на авто
ДТП
00:14
«Держите, людишки!» Дети-мажоры раскидали доллары
Автоновости Происшествия
03:26
«Хотим тебя убить»: русскую девочку сбили в Киеве
ДТП
20:42
Минфин начинает радикальную реформу ОСАГО
Автоновости
00:07
Пять жертв встречки
ДТП
00:36
Тимати подарил свой «Гелендваген» «Лехе из Челябинска»
Автоновости Шоу-бизнес
00:15
Уральские молодожены устроили стрельбу на свадьбе
ДТП
00:14
Жуткое ДТП в Москве: водитель снес четыре «Ягуара»
ДТП
00:34
Крымский мост парализовало крупное ДТП
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение