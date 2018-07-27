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В Уфе реставрировали рабочий транспорт Красной Армии — ЗИС-5
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В Уфе реставрировали рабочий транспорт Красной Армии — ЗИС-5 

Car.ru 57 минут назад
Фото: Car.ru
Сотрудники коммунальных услуг города Уфа в серьёз взялись за реставрацию ЗИС-5.
Автомобиль был собрал ещё в далёком 1949 году, после чего находился на территории одной из школ. Осенью авто был отогнан на базу, после чего его целиком разобрали, ну а после воспроизвели сборку. При чём реставрация была похожа на копирование по фотографиям, которые смогли сохраниться с тех времён. Весь рабочий процесс занял практически 4-е месяца.
Как делятся специалист, то двигатель ЗИС-5 был в идеальном состоянии, конечно не говоря о мелочах, например о таких, как утечка масла. Запчасти устанавливались только оригинальные, единственная сложность была в поиске нужной оптики.
Вообще, ЗИС-5 очень славился своей массовостью, был очень популярен в Красной Армии и был одним из самых основных транспортных средств.
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