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В Иркутске нетрезвый водитель сбил девятерых сотрудников ГИБДД
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В Иркутске нетрезвый водитель сбил девятерых сотрудников ГИБДД 

BFM.RU 42 минуты назад
Фото: ИА "МардовМедиа"
В Иркутске автомобиль врезался в группу сотрудников ГИБДД. В результате девять стражей порядка пострадали, уточняет «Интерфакс». Первоначально сообщалось о восьми пострадавших.
Трое полицейских госпитализированы. Кроме того, два виновника инцидента также обратились за медицинской помощью. Повреждено шесть автомашин, в том числе служебные.
Авария произошла минувшей ночью на мосту через реку Иркут. Экипаж ГИБДД на одной из улиц города преследовал «Тойоту», водитель которой не остановился по требованию полицейских. Сотрудники ГИБДД были вынуждены использовать табельное оружие, чтобы остановить нарушителя. Далее стражи порядка блокировали «Тойоту» на мосту. Во время составления протокола на полицейских наехал «Форд», в результате чего девять офицеров получили различные травмы.
Уточняется, что 28-летний водитель «Форда» был нетрезв, он задержан.
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