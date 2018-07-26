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Водитель, сбивший пешехода на Ровио, объявлен в розыск
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Водитель, сбивший пешехода на Ровио, объявлен в розыск 

Карельские вести 26 июля 2018
Фото: Карельские вести
ГИБДД ищет информацию о скрывшемся с места ДТП водителе.
ГИБДД Петрозаводска объявила в розыск водителя, который сбил пешехода на улице Ровио.
Всех, кто располагает информацией о происшествии, просят позвонить в дежурную часть ГИБДД по телефонам: 78-44-44, 715-900.
Напомним, ДТП произошло в ночь на 22 июля на улице Ровио — легковая машина сбила мужчину, переходившего дорогу по пешеходному переходу.
Позже появилась информация о том, что водитель посадил пострадавшего в машину, отвез на Ключевую и оставил во дворе.
По материалам: ptzgovorit.ru
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