Водитель, сбивший пешехода на Ровио, объявлен в розыск

ГИБДД ищет информацию о скрывшемся с места ДТП водителе.

ГИБДД Петрозаводска объявила в розыск водителя, который сбил пешехода на улице Ровио.

Всех, кто располагает информацией о происшествии, просят позвонить в дежурную часть ГИБДД по телефонам: 78-44-44, 715-900.

Напомним, ДТП произошло в ночь на 22 июля на улице Ровио — легковая машина сбила мужчину, переходившего дорогу по пешеходному переходу.

Позже появилась информация о том, что водитель посадил пострадавшего в машину, отвез на Ключевую и оставил во дворе.