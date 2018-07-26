Ещё
Погоня со стрельбой: водитель решил уйти полем
Далее:
Читайте также:
Ещё

Погоня со стрельбой: водитель решил уйти полем 

Все новости Новосибирской области 4 часа назад
Фото: Все новости Новосибирской области
«Вчера около 21.00 вечера наблюдали, как автомобиль ВАЗ темного цвета, модель вроде 2107, на скорости явно больше 100 км/ч несся от Чулыма в сторону села Иткуль. За ним экипаж ДПС с сиреной, отчетливо слышали выстрелы», — рассказали VN.ru очевидцы произошедшего.
В пресс-службе ГУ МВД по региону информацию подтвердили. Пьяный водитель пытался скрыться от сотрудников ГИБДД. Поступило сообщение, что около магазина в Чулыме за руль автомобиля «ВАЗ-2106» сел пьяный мужчина и начал движение в сторону выезда из города.
Инспекторы ДПС, включив проблесковые маячки, использовали громковорящее устройство и потребовали водителя остановиться. Требование водитель проигнорировал и начал скрываться, увеличивая скорость. Затем свернул на полевую дорогу.
Проигнорировал водитель и повторные требования об остановке автомобиля. Тогда инспекторами ДПС было принято решение о применении огнестрельного оружия. После предупредительного выстрела автоинспектор выстрелил по колесу транспортного средства. В результате автомобиль был остановлен, а находившийся в нем водитель с видимыми признаками опьянения задержан. Им оказался 29-летний житель Чулыма, ранее уже лишавшийся права управлять транспортным средством.
Добавим, сотрудникам ГИБДД нередко приходится гнаться за скрывающимися преступниками. Так, погоня за убийцей попала на YouTube. На одной из улиц Бердска водитель похожего по приметам автомобиля не остановился по требованию сотрудников полиции и попытался скрыться, выехав на Чуйский тракт, сообщает ГУ МВД по региону. Инспекторы ГИБДД применили огнестрельное оружие, и только после этого водитель остановился, оказал активное сопротивление, но был задержан.
Все новости Новосибирской области: последние новости
QR-код подтвердит качество товара по ГОСТу Автоледи набросилась с кулаками на крепкого водителя Mercedes Honda провалилась в асфальт по лобовое стекло в Новосибирске
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Хотим тебя убить»: русскую девочку сбили в Киеве245
Цены на бензин взяли новую высоту
Смерть на встречке: полицейский на BMW влетел в «Газель»
Несколько ошибок могут загубить любую машину
Mercedes представил самый компактный седан
Видео
00:36
В Москве подешевел бензин
Автоновости
00:30
Красноярский «зомби» набросился на авто
ДТП
00:14
«Держите, людишки!» Дети-мажоры раскидали доллары
Автоновости Происшествия
03:26
«Хотим тебя убить»: русскую девочку сбили в Киеве
ДТП
20:42
Минфин начинает радикальную реформу ОСАГО
Автоновости
00:07
Пять жертв встречки
ДТП
00:36
Тимати подарил свой «Гелендваген» «Лехе из Челябинска»
Автоновости Шоу-бизнес
00:15
Уральские молодожены устроили стрельбу на свадьбе
ДТП
00:14
Жуткое ДТП в Москве: водитель снес четыре «Ягуара»
ДТП
00:34
Крымский мост парализовало крупное ДТП
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение