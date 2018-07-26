Погоня со стрельбой: водитель решил уйти полем

«Вчера около 21.00 вечера наблюдали, как автомобиль ВАЗ темного цвета, модель вроде 2107, на скорости явно больше 100 км/ч несся от Чулыма в сторону села Иткуль. За ним экипаж ДПС с сиреной, отчетливо слышали выстрелы», — рассказали VN.ru очевидцы произошедшего.

В пресс-службе ГУ МВД по региону информацию подтвердили. Пьяный водитель пытался скрыться от сотрудников ГИБДД. Поступило сообщение, что около магазина в Чулыме за руль автомобиля «ВАЗ-2106» сел пьяный мужчина и начал движение в сторону выезда из города.

Инспекторы ДПС, включив проблесковые маячки, использовали громковорящее устройство и потребовали водителя остановиться. Требование водитель проигнорировал и начал скрываться, увеличивая скорость. Затем свернул на полевую дорогу.

Проигнорировал водитель и повторные требования об остановке автомобиля. Тогда инспекторами ДПС было принято решение о применении огнестрельного оружия. После предупредительного выстрела автоинспектор выстрелил по колесу транспортного средства. В результате автомобиль был остановлен, а находившийся в нем водитель с видимыми признаками опьянения задержан. Им оказался 29-летний житель Чулыма, ранее уже лишавшийся права управлять транспортным средством.

Добавим, сотрудникам ГИБДД нередко приходится гнаться за скрывающимися преступниками. Так, погоня за убийцей попала на YouTube. На одной из улиц Бердска водитель похожего по приметам автомобиля не остановился по требованию сотрудников полиции и попытался скрыться, выехав на Чуйский тракт, сообщает ГУ МВД по региону. Инспекторы ГИБДД применили огнестрельное оружие, и только после этого водитель остановился, оказал активное сопротивление, но был задержан.