Ещё
В Санкт-Петербурге продадут Mercedes-Benz «Д’Артаньяна»
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Санкт-Петербурге продадут Mercedes-Benz «Д’Артаньяна» 

Car.ru 3 часа назад
Фото: Car.ru
На страницах интернет-портала «Юла Авто» обнаружилось примечательное объявление. Некто желает продать Mercedes-Benz отечественного «Д'Артаньяна» Михаила Сергеевича Боярского. За автомобиль известного актера продавец просит всего-то 400000 рублей.
Автомобиль действительно принадлежал известному актеру, что легко отследить по ПТС. А первым обладателем данного автомобиля был дипломат из Японии.
Он-то и продал машину 1986 г.в. Михаилу Сергеевичу. Сейчас владельцем обсуждаемого авто является родственник актера.
Со слов продавца, машина в хорошем техсостоянии. Все узлы и детали оригинальные. По мнению продавца, данный экземпляр станет хорошим дополнением настоящего ценителя автомобилей.
Как он написал:"Машина для истинных ценителей и понимающих людей. "
Что конкретно имел в виду продавец, сказать сложно. По крайней мере, машину перед покупкой обязательно осмотрят.
Car.ru: последние новости
Концерн BMW начал компанию по отзыву автомобилей из России Половина московских водителей такси уйдут из профессии при стоимости бензина выше 50 рублей Как будет работать регистрация машины у автодилера
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Хотим тебя убить»: русскую девочку сбили в Киеве245
Цены на бензин взяли новую высоту
Смерть на встречке: полицейский на BMW влетел в «Газель»
Несколько ошибок могут загубить любую машину
Mercedes представил самый компактный седан
Видео
00:36
В Москве подешевел бензин
Автоновости
00:30
Красноярский «зомби» набросился на авто
ДТП
00:14
«Держите, людишки!» Дети-мажоры раскидали доллары
Автоновости Происшествия
03:26
«Хотим тебя убить»: русскую девочку сбили в Киеве
ДТП
20:42
Минфин начинает радикальную реформу ОСАГО
Автоновости
00:07
Пять жертв встречки
ДТП
00:36
Тимати подарил свой «Гелендваген» «Лехе из Челябинска»
Автоновости Шоу-бизнес
00:15
Уральские молодожены устроили стрельбу на свадьбе
ДТП
00:14
Жуткое ДТП в Москве: водитель снес четыре «Ягуара»
ДТП
00:34
Крымский мост парализовало крупное ДТП
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение