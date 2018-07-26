В Санкт-Петербурге продадут Mercedes-Benz «Д’Артаньяна» 

На страницах интернет-портала «Юла Авто» обнаружилось примечательное объявление. Некто желает продать Mercedes-Benz отечественного «Д'Артаньяна» Михаила Сергеевича Боярского. За автомобиль известного актера продавец просит всего-то 400000 рублей.
Автомобиль действительно принадлежал известному актеру, что легко отследить по ПТС. А первым обладателем данного автомобиля был дипломат из Японии.
Он-то и продал машину 1986 г.в. Михаилу Сергеевичу. Сейчас владельцем обсуждаемого авто является родственник актера.
Со слов продавца, машина в хорошем техсостоянии. Все узлы и детали оригинальные. По мнению продавца, данный экземпляр станет хорошим дополнением настоящего ценителя автомобилей.
Как он написал:"Машина для истинных ценителей и понимающих людей. "
Что конкретно имел в виду продавец, сказать сложно. По крайней мере, машину перед покупкой обязательно осмотрят.