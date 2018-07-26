Полицейские Mitsubishi Outlander отправились в Малайзию

Малазийская полиция получила новый флот автомобилей, а именно 15 единиц Mitsubishi Outlander 2.4, готовых обеспечить соблюдение законов и правил дорожно-транспортного движения на всех дорогах страны. Церемония передачи транспортных средств была проведена в Persada PLUS в Субанг-Джая.

«Мы рады знать, что Outlander, помимо того, что является одним из лучших автомобилей с защитой от несанкционированного доступа на дороге, отвечает всем требованиям PDRM и помогает обеспечить соблюдения правил дорожного движения при поездках на шоссе», — сказал главный исполнительный директор Mitsubishi Motors Томоюки Синниши.

«С помощью функции безопасности, силы и стабильности Outlander мы уверены, что автомобиль сделает все возможное, чтобы помочь нашим полицейским силам устранить нарушения правил дорожного движения и в конечном итоге снизить риск дорожно-транспортных происшествий», — добавил представитель японской марки.