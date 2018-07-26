Ещё
Более четырёх тысяч машин растонировали на Ставрополье
Далее:
Читайте также:
Ещё

Более четырёх тысяч машин растонировали на Ставрополье 

АиФ Ставрополье 7 часов назад
Фото: АиФ Ставрополье
Автоинспекторы Ставрополья проводят с 10 по 30 июля оперативно-профилактическую операцию «Тонировка», сообщили в пресс-службе УГИБДД Ставрополья.
Предварительные итоги операции уже подвели. Первый этап проходил с 10 по 15 июля. За это время плёнку на машинах сняли почти две тысячи автомобилистов.
Более 400 водителей отказались это делать, и будут оштрафованы или арестованы на 15 суток.
Второй этап операции начался 16 июля и продлится до конца месяца.
Ранее сообщалось, что в мае в крае растонировали две тысячи автомобилей.
АиФ Ставрополье: последние новости
На 10 ставропольских трассах обновят освещение Избиение местного жителя сотрудником ГИБДД расследуют в Будённовске Семья из трёх человек угодила в кювет во время аварии на Ставрополье
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Задавил россиянку: украинский мажор пошел под арест80
«Хотим тебя убить»: русскую девочку сбили в Киеве248
Цены на бензин взяли новую высоту3
Смерть на встречке: полицейский на BMW влетел в «Газель»1
Несколько ошибок могут загубить любую машину1
Видео
00:36
В Москве подешевел бензин
Автоновости
00:30
Красноярский «зомби» набросился на авто
ДТП
00:14
«Держите, людишки!» Дети-мажоры раскидали доллары
Автоновости Происшествия
03:26
«Хотим тебя убить»: русскую девочку сбили в Киеве
ДТП
20:42
Минфин начинает радикальную реформу ОСАГО
Автоновости
00:07
Пять жертв встречки
ДТП
00:36
Тимати подарил свой «Гелендваген» «Лехе из Челябинска»
Автоновости Шоу-бизнес
00:15
Уральские молодожены устроили стрельбу на свадьбе
ДТП
00:14
Жуткое ДТП в Москве: водитель снес четыре «Ягуара»
ДТП
00:34
Крымский мост парализовало крупное ДТП
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение