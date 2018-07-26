Более четырёх тысяч машин растонировали на Ставрополье

Автоинспекторы Ставрополья проводят с 10 по 30 июля оперативно-профилактическую операцию «Тонировка», сообщили в пресс-службе УГИБДД Ставрополья.

Предварительные итоги операции уже подвели. Первый этап проходил с 10 по 15 июля. За это время плёнку на машинах сняли почти две тысячи автомобилистов.

Более 400 водителей отказались это делать, и будут оштрафованы или арестованы на 15 суток.

Второй этап операции начался 16 июля и продлится до конца месяца.

Ранее сообщалось, что в мае в крае растонировали две тысячи автомобилей.