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«Яндекс» допустил возможность продажи своих беспилотных машин на международных рынках
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«Яндекс» допустил возможность продажи своих беспилотных машин на международных рынках 

ТАСС 5 часов назад
МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. "Яндекс" допускает возможность того, что беспилотный автомобиль, который разрабатывает компания с 2016 года, может продаваться на международных рынках.
Об этом в ходе телефонной конференции сообщил генеральный директор группы компаний «Яндекса» Аркадий Волож.
"Мы считаем, что наши технологии достаточно сильны для продаж на мировых рынках и потенциально могут стать хорошими продуктами для продаж по всему миру", — сказал он, отвечая на вопрос о перспективах беспилотного автомобиля компании. При этом Волож считает, что беспилотник «Яндекса» имеет большие перспективы в сфере такси.
В феврале 2018 года беспилотный автомобиль «Яндекса» впервые проехал по улицам Москвы после снегопада, а в июне беспилотник проехал 789 км от Москвы до Казани.
Работа над технологией для беспилотного автомобиля ведется с 2016 года, в ней используются наработки «Яндекса» из области машинного обучения, компьютерного зрения и навигации. В июне «Яндекс. Такси» провело закрытое испытание беспилотного автомобиля. В испытании участвовали два прототипа — машины с установленными датчиками (собирают информацию о самом автомобиле и окружающей обстановке), а также со специальным программным обеспечением (обрабатывает данные с датчиков и определяет, как именно должна двигаться машина).
Благодаря такому программно-аппаратному комплексу машины могут самостоятельно ехать по заданному маршруту, а также определять и объезжать препятствия (в том числе другие автомобили и людей). В случае, если препятствие объехать нельзя, машина останавливается. Испытание беспилотного автомобиля на дорогах общего пользования запланирована на 2018 год.
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