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В Калининграде на улице Кутузова из-за ремонта введут одностороннее движение
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В Калининграде на улице Кутузова из-за ремонта введут одностороннее движение 

Клопс.Ru 2 часа назад
Фото: Клопс.Ru
В областном центре на время ремонта дороги введут одностороннее движение по ул. Кутузова. Об этом сообщает пресс-служба администрации Калининграда.
“В целях обеспечения безопасности дорожного движения при производстве работ по ремонту дорожного покрытия с 4 по 12 августа одностороннее движение транспорта на ул. Кутузова будет организовано в направлении от проспекта Мира в сторону проспекта Победы. Автолюбителям рекомендуют объезжать закрытый участок по проспекту Победы и проспекту Мира”, — говорится в сообщении.
Ремонт ул. Кутузова проводится в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги». Здесь будет обновлено 1,09 км дорожного полотна, уточнили в мэрии. Стоимость работ составит 30,4 млн рублей.
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