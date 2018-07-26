Жесткая авария с такси произошла вечером в Петрозаводске (видео)

Автомобиль от удара перевернулся на крышу, вторую машину развернуло. Авария с участием двух легковых автомобилей произошла сегодня в 18:31 на Лесном проспекте в районе пересечения с Суоярвским шоссе в Петрозаводске. Случившееся запечатлела камера видеонаблюдения компании «Ситилинк». Как видно на записи, оба автомобиля двигались по проспекту в сторону улицы Халтурина. В какой-то момент один из автомобилей начал притормаживать, водитель, вероятно, намеревался совершить разворот. В этот момент в него влетел другой автомобилист. От удара одну машину развернуло, вторая — перевернулась на крышу. Как передал с места ДТП наш корреспондент, автомобиль такси оказался на крыше. На месте работают пожарные и скорая.