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В Приморье водитель автобуса ответит рублем за нарушение ПДД, повлекшее за собой аварию
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В Приморье водитель автобуса ответит рублем за нарушение ПДД, повлекшее за собой аварию 

Primpress 10 часов назад
Фото: Primpress
В Уссурийске водителя автобуса привлекли к административной ответственности, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу ОМВД России по городу Уссурийску.
Сообщение о ДТП с участием автобуса поступило в дежурную часть отдельного батальона ДПС ГИБДД города Уссурийска. Это произошло в районе улицы Ушакова.
Прибывшие на место происшествия сотрудники ГИБДД установили, что 37-летний водитель автобуса Kia Grandfird, двигаясь со стороны улицы Францева в направлении улицы Вокзальная дамба, не уступил дорогу ехавшему по главной дороге автомобилю Toyota Estima и совершил с ним столкновение.
Стаж вождения водителя автобуса на момент ДТП составил 12 лет. К административной ответственности за нарушение ПДД в 2018 году мужчина не привлекался.
По статье «Невыполнение требования ПДД уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом проезда перекрестков» в отношении правонарушителя составлен административный протокол.
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