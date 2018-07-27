В Приморье водитель автобуса ответит рублем за нарушение ПДД, повлекшее за собой аварию

В Уссурийске водителя автобуса привлекли к административной ответственности, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу ОМВД России по городу Уссурийску.

Сообщение о ДТП с участием автобуса поступило в дежурную часть отдельного батальона ДПС ГИБДД города Уссурийска. Это произошло в районе улицы Ушакова.

Прибывшие на место происшествия сотрудники ГИБДД установили, что 37-летний водитель автобуса Kia Grandfird, двигаясь со стороны улицы Францева в направлении улицы Вокзальная дамба, не уступил дорогу ехавшему по главной дороге автомобилю Toyota Estima и совершил с ним столкновение.

Стаж вождения водителя автобуса на момент ДТП составил 12 лет. К административной ответственности за нарушение ПДД в 2018 году мужчина не привлекался.

По статье «Невыполнение требования ПДД уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом проезда перекрестков» в отношении правонарушителя составлен административный протокол.