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Сотрудники ГИБДД устроили погоню за пьяным водителем
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Сотрудники ГИБДД устроили погоню за пьяным водителем 

АиФ-Новосибирск 4 часа назад
Фото: АиФ-Новосибирск
25 июля около 21.00 в новосибирскую полицию сообщили, что около магазина в Чулыме за руль автомобиля «ВАЗ-2106» сел пьяный мужчина и собрался выехать из города. Информация была передана патрульному экипажу ДПС. Обнаружив автомобиль, инспекторы ДПС потребовали водителя остановиться, но не тут-то было: пьяница решил, что он сможет скрыться от служителей закона и увеличил скорость.
После погони, которая длилась некоторое время, инспекторам ДПС пришлось даже применить огнестрельное оружие. После предупредительного выстрела автоинспектор выстрелил по колесу транспортного средства. В результате автомобиль наконец остановили, а водителя — задержали. Как выяснилось, задержанный — 29-летний житель Чулыма ранее уже был лишен права управлять транспортным средством, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по НСО.
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