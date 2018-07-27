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При попытке протаранить Lexus саратовец получил травмы
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При попытке протаранить Lexus саратовец получил травмы 

Новости Саратова 5 часов назад
Фото: Новости Саратова
Житель Саратова врезался в японский автомобиль премиум-класса на иномарке южнокорейского производства.
Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» в городской ГИБДД, столкновение двух легковых автомобилей произошло днем 26 июля на пересечении улиц Новоузенская и Астраханская.
Примерно в половине четвертого у дома № 62/66 водитель 1963 года рождения за рулем Hyundai выехал на красный свет и тут же столкнулся с автомобилем Lexus. За рулем второго автомобиля находился 48-летний мужчина. Травмы получил виновник происшествия, который после осмотра медиками был отпущен для дальнейшего лечения домой.
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