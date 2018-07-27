Около 140 раз эвакуаторы АМПП выезжали на места аварий для помощи автомобилистам во время ЧМ-2018 (интервью)

Прошедший в России чемпионат мира по фуболу наглядно показал, что транспортная инфраструктура столицы полностью готова к любым испытаниям. О том, с помощью каких мер «Администратор московского парковочного пространства» (ГКУ «АМПП») регулировал порядок на парковках города во время турнира, а также о том, какие предложения по совершенствованию работы транспорта в мегаполисе обсуждались на прошедшем Урбанистическом форуме в интервью Агентству городских новостей «Москва» рассказал генеральный директор ГКУ «АМПП» Александр Гривняк

АГН «Москва»: Добрый день, Александр Иванович. На прошедшем Московском урбанистическом форуме поднималось много вопросов о будущем транспорта. Услышали ли вы какие-нибудь предпосылки, касающиеся развития парковочного пространства?

Александр Гривняк (А. Г.): Парковочное пространство неразрывно связано с развитием всей транспортной инфраструктуры города, и любые изменения, конечно, затронут и нас. На форуме обсуждалось много интересных вопросов, которые в будущем могут полностью поменять привычки горожан в использовании личного транспорта. Очень много говорили о беспилотном транспорте и экологии, этим темам были посвящены две сессии под руководством заммэра Москвы Максима Ликсутова . Казалось бы, что это два совершенно разных вопроса, но они увязываются в одну общую стратегию развития города — экологичность, мобильность, дружелюбность, доступность.

АГН «Москва»: На МУФ выступало и много иностранных экспертов. Может быть какие-то их идеи и нововведения показались вам интересными?

А. Г. : Было интересно послушать экспертную группу из Барселоны, как они создают свои «блоки», и что они делают в центре для пешеходов. Это такой, я бы сказал, радикальный способ. Еще 20 лет назад о таком говорить было бы невозможно, но сегодня это уже реалии. И их решение транспортного вопроса в городе было очень интересно.

АГН «Москва»: Вы уже упоминали про сессию о беспилотниках. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал соглашение о сотрудничестве с несколькими компаниями в области развития и внедрения беспилотного транспорта в Москве. Как этот проект повлияет на развитие парковочного пространства в Москве?

А. Г. : На сегодняшний день это проект, который потребует детальной разработки комплексной стратегии развития и четкого законодательного регулирования. Но, уже на этом этапе понятно, что это очень интересные проекты, в том числе и с точки зрения парковочного пространства.

АГН «Москва»: Можно ли говорить, что если появится беспилотный транспорт, к нему также будут применены технологии упрощения парковки, как для электромобилей?

А. Г. : Я думаю, что да, если мы увидим, что все это будет способствовать развитию городской среды, созданию комфортного города, то мы, конечно же, все это будем рассматривать и внедрять.

АГН «Москва»: Как вообще происходит контроль за электрическим транспортом в части бесплатной парковки? Откуда инспекторы знают: электромобиль это или обычный?

А. Г. : Те, кто пользуются парковками часто, знают, что у нас действительно умная система. Мы следим за развитием технологий, у нас работает один из самых современных сервисов оплаты — мобильное приложение, — но это лишь верхушка айсберга. Вся система городских парковок в Москве автоматическая. То есть подчиняется единой интеллектуальной системе, которая обрабатывает огромное количество информации: фотоматериалы, оплаты, льготы и так далее. У нас есть перечень резидентов, перечень инвалидов, перечень машин многодетных семей, поэтому для нас не составляет труда отличить электротранспорт от обычного. При этом, после техники любая информация перепроверяется нашими сотрудниками, чтобы практически исключить ошибки. АГН «Москва»: Хотелось бы поговорить с вами и про прошедший в Москве чемпионат мира по футболу.

А. Г. : Это было невероятное и яркое событие, и мы очень рады, что чемпионат проходил в нашем городе. Это была такая проверка готовности и, в принципе, все мероприятия, которые были запланированы, прошли точно в срок, и каких-то дополнительных сложностей для транспорта города мы не увидели. АГН «Москва»: А заметили ли вы увеличение иностранных автомобилей на парковках Москвы? А. Г. : Конечно, иностранные болельщики приезжали на своем личном транспорте, но говорить о том, что было какое-то большое увеличение иностранных автомобилей, не приходится. Скорее мы зафиксировали приток гостей из других городов России. Если сравнивать с прошлым годом, то во время ЧМ-2018 число автомобилей с иностранными номерами увеличилось всего на 8%.

АГН «Москва»: Были ли ли проблемы в оплате парковок у иностранных болельщиков?

А. Г. : Так как большинство автомобилистов (83%) пользуются для оплаты мобильным приложением «Парковки Москвы», а оно имеет понятный интерфейс и, в том числе, английскую версию, то никаких сложностей не возникало, приложение интуитивно понятно даже тому, кто пользуется им впервые. Также дополнительно мы перевели на английский язык наш сайт parking.mos.ru и сделали специальный раздел по FIFA. При этом ежедневно на улицах Москвы в зоне платных парковок работает большое количество наших инспекторов. Они все были проинструктированы перед чемпионатом мира и имели дополнительные материалы с информацией об оплате парковки, которые раздавали водителям.

АГН «Москва»: Насколько мне известно, в АМПП начали работу маломобильные инспекторы. Как вы оцениваете этот проект? В чем их задача?

А. Г. : Мы в рамках взаимодействия с департаментом социальной защиты создали группу маломобильных инспекторов, которые занимаются администрированием улично-дорожной сети. Мы очень тщательно выбираем для них маршруты, чтобы они не выезжали на проезжую часть, чтобы им было удобно выполнять функции администрирования. Также у них есть и дополнительная, но не менее важная задача: они тестируют районы, где работают, на доступность и удобство для маломобильных граждан. Благодаря этому проект имеет хороший синергетический эффект, кроме того, мы помогаем ребятам найти себя и развиваться в том или ином направлении.

Более того, хочу отметить, что этот проект рассчитан только на летний период, потому что зимой им будет сложно долгое время находиться на улице из-за погодных условий, но уже сейчас многие из них хотят продолжить работу в нашем учреждении и заниматься другими вопросами, связанными с взаимодействием с жителями. Некоторые хотят продолжить работу в сервисных центрах «Московский транспорт». И мы открыты для всех желающих, кто хочет прийти работать в ГКУ «АМПП».

АГН «Москва»: Планируете ли продолжать этот проект следующим летом?

А. Г. : Мы сейчас анализируем проект, проводим встречи с ребятами, обмениваемся мнениями, потому что работа инспектора не такая простая и, если они захотят продолжить данную работу следующим летом, то мы будем рады видеть их в наших рядах.

АГН «Москва»: Перед началом чемпионата мира проводилась большая работа по информированию граждан о том, что будут перекрыты определенные участки улично-дорожной сети рядом со стадионами и фан-зонами. Много ли было машин, которые оставили на дороге, и пришлось их перемещать?

А. Г. : Все было заранее организовано, была хорошая информационная кампания, были встречи с жителями. Мы совместно с префектурами выдали нашим резидентам порядка 3 тыс. дополнительных разрешений на проезд, поэтому сложностей не возникало. Также мы сделали специальную отметку-пропуск в приложении «Парковки Москвы» для резидентов районов Арбат, Хамовники и Покровское-Стрешнево. Она появилась автоматически у всех жителей зоны ограничений. Чтобы беспрепятственно проехать, им достаточно было просто показать значок в приложении на контрольных пунктах.

На время ЧМ мы активно работали с городскими службами, а наши эвакуаторы дежурили вблизи временных зон ограничений, которые были установлены по требованию ФИФА. Я считаю, что в данном вопросе все службы — полиция, Росгвардия, городские структуры — отработали на отлично. И я испытываю гордость за то, как мы совместно провели этот чемпионат!

При этом подчеркну, что весь месяц, пока шел чемпионат мира по футболу, особое внимание было уделено оперативной помощи на дорогах, если возникали аварийные ситуации или крупные ДТП. С 14 июня по 15 июля наши эвакуаторы около 140 раз выезжали на места аварий, чтобы как можно скорее помочь в ликвидации последствий. Благодаря этому, а также слаженной работе всех городских служб, удавалось не допустить образования заторов на этих участках. Наши эвакуаторы ежедневно дежурят около крупных магистралей и на МКАД, чтобы как можно быстрее приезжать на вызовы. При том в нашем распоряжении есть восемь грузовых эвакуаторов, которые могут переместить и автобус, и фуру, и автопоезд.

АГН «Москва»: Будете ли вы увеличивать количество сервисов, помогающих оплатить парковку?

А. Г. : Мы всегда смотрим, что меняется в мире, какие есть тенденции, и всегда стараемся идти в ногу с технологическим прогрессом. Все способы оплаты, которые есть сегодня в мире, у нас присутствуют. Мы видим тренд, связанный с безналичными формами оплаты, такими как мобильные приложения, SMS. Также у нас есть возможность провести оплату с помощью голоса — автомобилисту достаточно просто позвонить по телефону на номер 3210. Все возможные способы оплаты на сегодня уже есть, и в дальнейшем, если в мире появится что-то принципиально новое, то мы, конечно же, будем сразу это внедрять. АГН «Москва»: На Урбанфоруме много говорили про Московские центральные диаметры (МЦД). В связи с разработкой этого большого проекта планируется ли создание перехватывающих парковок у станций диаметров?

А. Г. : Сегодня проект МЦД находится в начальной стадии. Мы, конечно же, как и в проекте Московского центрального кольца (МЦК), будем создавать перехватывающие парковки у станций МЦД там, где это будет возможно и необходимо. В целом по городу мы ежегодно открываем до 20 новых парковок со шлагбаумами, многие из которых расположены вблизи транспортных узлов и имеют специальный льготный тариф, чтобы автомобилистам было удобно и выгодно оставить там машину и пересесть на общественный транспорт. До конца этого года мы планируем открыть еще две парковки у станции МЦК «Бульвар Рокоссовского» на ул. Ивантеевская и парковку у железнодорожной станции «Царицыно».

АГН «Москва»: Большую «популярность», если можно так сказать, получили новые камеры «Стрит Фалькон». В чем их преимущество? Есть ли какие-то результаты их введения?

А. Г. : Было очень активное обсуждение этих камер, и на сегодняшний день они показали очень хороший результат. В местах, где они появились, действительно сократилось количество нарушителей. Важно отметить, что сейчас таких камер на весь город всего 100. Они стоят только на самых сложных участках, при этом места выбраны так, что рядом везде есть парковки и места для остановки без нарушения.

АГН «Москва»: Какие нарушения фиксируют новые камеры? Какой принцип их работы в целом?

А. Г: Камеры универсальные и фиксируют практически все нарушения, в зависимости от установленных на улице знаков. Также они позволяют зафиксировать нарушителей, которые снимают или закрывают номера. Информация с камер обрабатывается интеллектуальной системой и направляется в органы, которые администрируют те или иные нарушения — в ГИБДД , Московскую административную дорожную инспекцию (МАДИ) или к нам в АМПП. После этого все материалы дополнительно отсматриваются человеком, чтобы избежать даже малейшей ошибки техники. Таким образом, мы можем видеть только наши штрафы за неоплату парковки.

АГН «Москва»: Наш мир постоянно развивается. На том же Урбанистическом форуме мы услышали много реальных и футуристических идей для развития городов. Какие технические новшества, по вашему мнению, могут быть внедрены в парковочное пространство Москвы? А. Г. : Если говорить про новые технологии, то это, конечно, в первую очередь, развитие интеллектуальной системы. Все идет через понимание тех новинок, которые есть в мире, и понимания потребностей, которые есть у жителей нашего города. На одной из сессий Урбанистического форума обсуждалось, что уже сейчас некоторые продвинутые компании создают нейронные системы, и я думаю, что мы все эти вещи в ближайшем будущем будем видеть и в нашем городе.