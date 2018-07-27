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Водитель УАЗа с пассажирами умер за рулем в Коми
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Водитель УАЗа с пассажирами умер за рулем в Коми 

РИА «ФедералПресс» 3 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Республике Коми скончался водитель за рулем.
Несчастье произошло во вторник, 24 июля, сообщают Невские новости. Водитель работал в республиканской лесной охране. Он вез пассажиров из аэропорта Троицко-Печорска в региональное авиаотделение. УАЗ-3909 почти доехал до конечного пункта, однако автомобиль остановился посреди дороги. Пассажиры обнаружили, что 40-летнему водителю стало плохо. Они вызвали скорую, но спасти мужчину не удалось.
Подробности происшествия выясняют следователи. По предварительной версии, мужчина скончался из-за болезни.
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