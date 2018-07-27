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Костромской водитель решил отвоевать место в пробке с помощью газового баллончика
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Костромской водитель решил отвоевать место в пробке с помощью газового баллончика 

k1news.ru 2 часа назад
Фото: k1news.ru
Конфликт автовладельцев вспыхнул сегодня в самый час пик, прямо у Пантусовского поста, сообщает корреспондент портала K1NEWS.RU. Досталось и сотруднику ГИБДД.
Примерно в 8.30 на самом подъезде к мосту через Волгу при перестроении повздорили два водителя. Внимание участников движения привлёк истошный крик ребёнка, находившегося в одной из машин. Выяснилось, что один из автомобилей двигался по Магистральной, а второй пытался выехать с дороги из-под моста. Кто кого подрезал, сказать сложно — поток машин был достаточно плотный. Когда водитель внедорожника готов был уже пойти в рукопашную, в ход пустили газовый баллончик. Порция ядовитого газа случайно досталась и сотруднику ГИБДД, попытавшемуся прояснить ситуацию.
Продолжать конфликт при инспекторе водители не стали. Тем более, их автомобили создавали дополнительную помеху для движения — автовладельцы, нервно наблюдавшие за разборками, начали возмущаться.
На этот раз конфликт удалось погасить с помощью перцового баллончика. Без драк и поножовщины. Драки на подъездах к мосту и угрозы ножомв Костроме бывали.
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