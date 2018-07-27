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Дети пострадали в аварии с грузовиком под Ростовом
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Дети пострадали в аварии с грузовиком под Ростовом 

Деловое сообщество 2 часа назад
В ночь на пятницу, 27 июля, на федеральной трассе М-4 «Дон» в Аксайском районе Ростовской области легковой автомобиль столкнулся с грузовиком. Об этом сообщили в региональном управлении ГИБДД.
«Водитель автомобиля Hyundai, двигаясь в направлении Краснодара, не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с движущимся в попутном направлении автомобилем с полуприцепом», — сообщили в ведомстве.
В результате инцидента 33-летний водитель автомобиля погиб на месте, а двое детей (3 и 6 лет), которые находились с ним в одном салоне, получили травмы. В настоящее время по факту аварии проводится проверка.
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