Дети пострадали в аварии с грузовиком под Ростовом

В ночь на пятницу, 27 июля, на федеральной трассе М-4 «Дон» в Аксайском районе Ростовской области легковой автомобиль столкнулся с грузовиком. Об этом сообщили в региональном управлении ГИБДД.

«Водитель автомобиля Hyundai , двигаясь в направлении Краснодара, не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с движущимся в попутном направлении автомобилем с полуприцепом», — сообщили в ведомстве.

В результате инцидента 33-летний водитель автомобиля погиб на месте, а двое детей (3 и 6 лет), которые находились с ним в одном салоне, получили травмы. В настоящее время по факту аварии проводится проверка.