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В 2018 году в РФ больше всего выросли продажи не самых популярных машин
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В 2018 году в РФ больше всего выросли продажи не самых популярных машин 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Аналитики подвели итоги продажи новых автомобилей в России за 1 полугодие. Рост показали все сегменты, но больше всего взлетели продажи у автомобилей, которые в нашей стране традиционно бестселлерами не считаются.
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