В 2018 году в РФ больше всего выросли продажи не самых популярных машин

Аналитики подвели итоги продажи новых автомобилей в России за 1 полугодие. Рост показали все сегменты, но больше всего взлетели продажи у автомобилей, которые в нашей стране традиционно бестселлерами не считаются.