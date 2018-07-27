В подъезд московской пятиэтажки влетел автомобиль

Автомобиль марки Chrysler врезался в подъезд одного из пятиэтажных домов столицы. Видео происшествия опубликовано в Telegram-канале «112».

На кадрах с камеры у подъезда видно, как машина врезается в дом. Водитель некоторое время сидит в автомобиле, а после выбегает из него и пропадает из угла обзора камеры.

Инцидент произошел на 3-й Парковой улице на северо-востоке Москвы. По информации столичного МВД, в результате происшествия пострадали три человека, их состояние неизвестно.

В июле грузовой автомобиль пробил ограждение моста и повис над железной дорогой. Водитель самостоятельно выбрался из кабины автомобиля, он не пострадал.