В Черемхово сотрудники ГИБДД остановили нетрезвого водителя, подвергавшего опасности находящихся с ним в автомобиле подростков 

Во время проведения рейдовых мероприятий
на территории Аларского района в селе Идеал сотрудниками ГИБДД
межмуниципального отдела МВД России «Черемховский» был остановлен
автомобиль ВАЗ-21053, за рулем которого находился 32-летний житель села
Заречное. По данным полиции мужчина не имеет прав управления и не является собственником данного транспортного средства, к тому же по внешним признакам нарушитель находился в состоянии алкогольного
опьянения, что подтвердила процедура освидетельствования. Тревогу
полицейских вызвало то, что в салоне автомобиля находилось два подростка
17 и 18 лет. Как выяснилось, автомобиль принадлежал покойному дедушке
одного из несовершеннолетних, и сам юноша не раз управлял машиной, а в этот день дал прокатиться своему знакомому, который перед этим изрядно
употребил спиртные напитки.
В настоящее время водитель привлечен к административной ответственности и подвергнут аресту сроком на 10 суток,
автомобиль помещен на арест площадку.
Госавтоинспекция обращается к гражданам
не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем, своевременно
сообщать в полицию о водителях, которые управляют автомобилем в нетрезвом состоянии. Благодаря такой информации могут быть спасены
человеческие жизни.
Если вам стали известны факты подобных
нарушений, просьба незамедлительно сообщать об этом в дежурную часть
ГИБДД: 5-58-06 или 102.