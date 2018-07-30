В Черемхово сотрудники ГИБДД остановили нетрезвого водителя, подвергавшего опасности находящихся с ним в автомобиле подростков

Во время проведения рейдовых мероприятий

на территории Аларского района в селе Идеал сотрудниками ГИБДД

автомобиль ВАЗ-21053, за рулем которого находился 32-летний житель села

Заречное. По данным полиции мужчина не имеет прав управления и не является собственником данного транспортного средства, к тому же по внешним признакам нарушитель находился в состоянии алкогольного

опьянения, что подтвердила процедура освидетельствования. Тревогу

полицейских вызвало то, что в салоне автомобиля находилось два подростка

17 и 18 лет. Как выяснилось, автомобиль принадлежал покойному дедушке

одного из несовершеннолетних, и сам юноша не раз управлял машиной, а в этот день дал прокатиться своему знакомому, который перед этим изрядно

употребил спиртные напитки.

В настоящее время водитель привлечен к административной ответственности и подвергнут аресту сроком на 10 суток,

автомобиль помещен на арест площадку.

Госавтоинспекция обращается к гражданам

не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем, своевременно

сообщать в полицию о водителях, которые управляют автомобилем в нетрезвом состоянии. Благодаря такой информации могут быть спасены

человеческие жизни.

Если вам стали известны факты подобных

нарушений, просьба незамедлительно сообщать об этом в дежурную часть

ГИБДД: 5-58-06 или 102.