В Севастополе отменили штраф, вынесенный через 3 года после продажи автомобиля

Городской суд Севастополя отменил штраф, который был вынесен через три года после продажи транспортного средства. Установлено, что превышение скоростного режима было зафиксировано в прошлом году автоматической камерой. В результате собственник был привлечен к отстраненности, сообщает пресс-служба суда.

При этом, информация о водителе была получена из регистрационной базы данных ГИБДД . В суде мужчина утверждал, что уже как три года не владеет данным автомобилем. Об этом свидетельствовал договор купли-продажи транспортного средства от 2014 года.

Бывший владелец автомобиля был уверен, что покупатель поставил транспортное средство на учет. В результате, севастопольский городской суд отменил постановление инспектора ГИБДД.