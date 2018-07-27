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В Севастополе отменили штраф, вынесенный через 3 года после продажи автомобиля
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В Севастополе отменили штраф, вынесенный через 3 года после продажи автомобиля 

РИА «ФедералПресс» 4 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Городской суд Севастополя отменил штраф, который был вынесен через три года после продажи транспортного средства. Установлено, что превышение скоростного режима было зафиксировано в прошлом году автоматической камерой. В результате собственник был привлечен к отстраненности, сообщает пресс-служба суда.
При этом, информация о водителе была получена из регистрационной базы данных ГИБДД. В суде мужчина утверждал, что уже как три года не владеет данным автомобилем. Об этом свидетельствовал договор купли-продажи транспортного средства от 2014 года.
Бывший владелец автомобиля был уверен, что покупатель поставил транспортное средство на учет. В результате, севастопольский городской суд отменил постановление инспектора ГИБДД.
«ФедералПресс» напоминает, что суд в Севастополе принял решение, по которому житель города ограничен в пользовании собственным имуществом.
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