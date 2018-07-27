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Из «девятки» на ходу выпала 5-летняя девочка
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Из «девятки» на ходу выпала 5-летняя девочка 

Рамблер 3 часа назад
Инцидент попал в объектив видеорегистратора, и водителя, нарушившего правила перевозки детей, уже привлекли к ответственности. Он рассказал, что выпавший ребёнок — его пятилетняя дочь. Она находилась в детском кресле, но сумела каким-то образом отстегнуться.
На кадрах с регистратора видно, как водитель ВАЗ-2109 пересекает встречную и делает довольно резкий разворот. Задняя дверь открывается и из салона выпадает девочка. Испуганный ребёнок не получил серьёзных травм — малышка быстро встала и побежала за машиной, боясь, что её оставят.
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