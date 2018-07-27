В Петербурге водители сломали ограничители высоты у «моста глупости»

В Петербурге у моста на Софийской улице, который в народе называют «мостом глупости», снесли ограничители высоты. Их поставили полтора месяца назад, чтобы водители грузовиков могли еще до въезда под мост понять, проедет их машина или застрянет.

Как сообщили «РГ» в аппарате депутата Законодательного собрания Петербурга Алексея Цивилева, ограничители были сломаны в два этапа. Вначале водители повредили вертикальные части на опоре со стороны Ленсоветовской дороги, а затем сломали горизонтальные балки и снесли опоры со стороны улицы Труда.

В связи с этим депутат Цивилев предложил городским властям поставить более крепкие ограничители, аналогичные тем, что стоят на выезде из города Кудрово в Ленинградской области. Их особенность в том, что они не позволяют водителю разогнаться до большой скорости.

Напомним, «мост глупости» получил всероссийскую известность после того как под ним застряли или лишились кузова более 150 малотоннажных грузовиков. Водители массово не замечали балку прямо после въезда и неверно рассчитывали габариты своего транспортного средства. При этом на самом мосту установлены знаки, предупреждающие об ограничении высоты в 2,7 метра, также висит предупреждение, что «ГАЗель» не пройдет, а перед въездом на опасный участок установлены щиты. Более того, если водитель понимает, что проехать он точно не сможет, перед мостом имеется разворот.

Но неудержимая сила тянет водителей к мосту. Чтобы переубедить владельцев «ГАЗелек», неравнодушный петербуржец Олег Шляхтин, который ведет аккаунт в Twitter от имени моста, обратился в «Яндекс-карты» и добился появления постоянной геометки, предупреждающей об ограничении высоты.