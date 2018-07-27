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Число погибших на российских дорогах с начала года снизилось на 8%
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Число погибших на российских дорогах с начала года снизилось на 8% 

Авторадио 3 часа назад
Всего же аварий стало меньше на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные привели в Госавтоинспекции и напомнили, что по-прежнему самая частая причина смертельных ДТП — это выезд автомобиля на полосу встречного движения. В ГИБДД сообщили, что сейчас в ряде регионов проводится эксперимент по установке ограждений, разделяющих потоки машин. Конструкции выполнены из композитных материалов. Это даёт такие преимущества, как низкая цена, улучшенная визуализация, простота и оперативность установки.
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