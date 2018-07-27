В Москве девушка укротила «взбесившийся» автомобиль каршеринга

Автомобилистка с безаварийным стажем воспользовалась услугами компании «Делимобиль», как делала и раньше. В прошлом году у нее угнали личный автомобиль, после чего девушка стала пользоваться каршерингом.

26 июня Евгения взяла в аренду Hyundai Solaris и отправилась по своим делам. На 1-м Боткинском проезде автомобилистка начала притормаживать перед светофором, однако автомобиль не сбрасывал скорость. Когда девушка поняла, что тормоза отказали, повернула руль направо и стала притираться к бордюру, чтобы остановить машину. Иномарка зацепилась колесом за препятствие и остановилась поперек дороги, повредив колесо и дорожное ограждение. Сама водительница отделалась испугом.

— Поняв, что тормоза не функционируют полностью, а впереди на светофоре две машины, я сдала вправо и стала притираться к бордюру, чтобы хоть как-то сбросить скорость, автомобиль в итоге зацепился за что-то, и его развернуло. Страшно до одури, когда понимаешь, что не в состоянии остановить тонну металла, — приводит издание слова Евгении.

Когда автомобилистка вышла из машины, двери автоматически закрылись. В салоне остались ее вещи, а аренда продолжала начисляться. Прибывшие автоинспекторы составили схему ДТП, по следам повреждений у них не возникло сомнений в том, что у машины отказали тормоза.

По договору «Делимобиль» обязан предоставить полностью исправный автомобиль. Евгения сетует, что компания не несет ответственности перед клиентами за технические неполадки во время аренды.

В компании пояснили, что все машины сервиса проходят осмотр каждые 15 тысяч километров, и раз в три-четыре дня транспорт осматривает механик. Теперь разбитый автомобиль отправят на независимую экспертизу, чтобы установить точную причину аварии. В компании добавили, что машина была застрахована по тарифу КАСКО, поэтому к автомобилистке не может быть никаких претензий.

Пользователи сети, тем временем, отметили выдержку Евгении, которая в критической ситуации выбрала правильный вариант торможения и не повредила других участников дорожного движения и пешеходов.

Ранее Пятый канал рассказывал о ДТП с автомобилем каршеринга в Петербурге.