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В Москве девушка укротила «взбесившийся» автомобиль каршеринга
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В Москве девушка укротила «взбесившийся» автомобиль каршеринга 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
Москвичка Евгения Мельникова угодила в ДТП на арендованном каршеринговом автомобиле из-за неисправных тормозов, сообщает «Ридус».
Автомобилистка с безаварийным стажем воспользовалась услугами компании «Делимобиль», как делала и раньше. В прошлом году у нее угнали личный автомобиль, после чего девушка стала пользоваться каршерингом.
26 июня Евгения взяла в аренду Hyundai Solaris и отправилась по своим делам. На 1-м Боткинском проезде автомобилистка начала притормаживать перед светофором, однако автомобиль не сбрасывал скорость. Когда девушка поняла, что тормоза отказали, повернула руль направо и стала притираться к бордюру, чтобы остановить машину. Иномарка зацепилась колесом за препятствие и остановилась поперек дороги, повредив колесо и дорожное ограждение. Сама водительница отделалась испугом.
— Поняв, что тормоза не функционируют полностью, а впереди на светофоре две машины, я сдала вправо и стала притираться к бордюру, чтобы хоть как-то сбросить скорость, автомобиль в итоге зацепился за что-то, и его развернуло. Страшно до одури, когда понимаешь, что не в состоянии остановить тонну металла, — приводит издание слова Евгении.
Когда автомобилистка вышла из машины, двери автоматически закрылись. В салоне остались ее вещи, а аренда продолжала начисляться. Прибывшие автоинспекторы составили схему ДТП, по следам повреждений у них не возникло сомнений в том, что у машины отказали тормоза.
По договору «Делимобиль» обязан предоставить полностью исправный автомобиль. Евгения сетует, что компания не несет ответственности перед клиентами за технические неполадки во время аренды.
В компании пояснили, что все машины сервиса проходят осмотр каждые 15 тысяч километров, и раз в три-четыре дня транспорт осматривает механик. Теперь разбитый автомобиль отправят на независимую экспертизу, чтобы установить точную причину аварии. В компании добавили, что машина была застрахована по тарифу КАСКО, поэтому к автомобилистке не может быть никаких претензий.
Пользователи сети, тем временем, отметили выдержку Евгении, которая в критической ситуации выбрала правильный вариант торможения и не повредила других участников дорожного движения и пешеходов.
Ранее Пятый канал рассказывал о ДТП с автомобилем каршеринга в Петербурге.
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