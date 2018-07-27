В Уфе произошло ДТП с пятью автомобилями, есть пострадавший

Сегодня, 27 июля, около 17:00 на улице Сельская Богородская произошла авария с участием пяти автомобилей. Как сообщают очевидцы в соцсетях, пострадал один из водителей.

По предварительным данным, грузовик «Исудзу» притормозил в то время, как следовавший за ним водитель Toyota Camry столкнулся с большегрузом. Автомобили остановились, после чего в стоящие Lara Priora, Hyundai Accent и Toyota Camry врезался пассажирский автобус ПАЗ, следовавший по маршруту 207.

По словам очевидцев, водители могли отвлечься на столкновение Nissan Sanny и отбойника. В настоящее время устанавливаются подробности инцидента.

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