805 нарушений за сутки: на отремонтированном Бельском мосту в Уфе водители превышают скорость

На вновь открытом мосту старом Бельском мосту за сутки (с 26 июля по 27 июля) передвижным комплексом автоматической фотофиксации нарушений правил дорожного движения зафиксировано 805 нарушений скоростного режима.

Камера фиксирует превышение скорости

Гостранс РБ рекомендует автовладельцам не превышать установленный скоростной режим 40 километров в час.

Кроме того, по мосту разрешен проезд только для легкового транспорта, проезд большегрузного транспорта и автобусов запрещен. На въезде установлены специальные ограничительные габаритные ворота и дорожные знаки. На соседнем новом Бельском мосту при этом сохраняется реверсивное движение — три полосы — на выезд из города, три полосы — на въезд, с возможностью увеличения количества полос в том или ином направлении.

Как и обещали городские власти 26 июля, запустили движение по старому Бельскому мосту. Изначально завершить восстановительные работы планировалось к 12 июня, однако сроки пришлось скорректировать. Дополнительное обследование, проведённое после демонтажа основных участков железобетонной плиты, выявило скрытые ранее дефекты — повреждения на опоре № 8. Из-за этого дату окончания ремонта пришлось сдвинуть.