Следователи возбудили уголовное дело после смертельной аварии в Абдулино

Следователи Абдулино возбудили уголовное дело за нарушение правил дорожного движения после аварии со « Шкодой » и « Рено », в которой скончался человек. Автомобили столкнулись накануне, 27 июля, на пересечении улиц Сергея Третьякова и Полевой.

По предварительной информации, водитель «Шкоды» выехал на запрещающий сигнал светофора и врезался в следовавший справа налево по ходу движения автомобиль «Рено», водитель которого от полученных травм скончался на месте. Предположительно водитель «Шкоды» был пьян.