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Следователи возбудили уголовное дело после смертельной аварии в Абдулино
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Следователи возбудили уголовное дело после смертельной аварии в Абдулино 

ProOren 2 часа назад
Фото: ProOren
Следователи Абдулино возбудили уголовное дело за нарушение правил дорожного движения после аварии со «Шкодой» и «Рено», в которой скончался человек. Автомобили столкнулись накануне, 27 июля, на пересечении улиц Сергея Третьякова и Полевой.
По предварительной информации, водитель «Шкоды» выехал на запрещающий сигнал светофора и врезался в следовавший справа налево по ходу движения автомобиль «Рено», водитель которого от полученных травм скончался на месте. Предположительно водитель «Шкоды» был пьян.
Нарушителю грозит лишение свободы на срок до 7 лет, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
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