Следователи возбудили уголовное дело после смертельной аварии в Абдулино 

Следователи Абдулино возбудили уголовное дело за нарушение правил дорожного движения после аварии со «Шкодой» и «Рено», в которой скончался человек. Автомобили столкнулись накануне, 27 июля, на пересечении улиц Сергея Третьякова и Полевой.
По предварительной информации, водитель «Шкоды» выехал на запрещающий сигнал светофора и врезался в следовавший справа налево по ходу движения автомобиль «Рено», водитель которого от полученных травм скончался на месте. Предположительно водитель «Шкоды» был пьян.
Нарушителю грозит лишение свободы на срок до 7 лет, сообщает пресс-служба регионального УМВД.