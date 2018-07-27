Пьяный тюменец угнал авто друга и устроил массовое ДТП

Инцидент произошел 19 июня, тюменец, находясь в состоянии алкогольного опьянения попросил своего друга довезти его до центра города. Во время поездки, автомобиль Honda Civic , был остановлен сотрудниками ДПС из-за отсутствия номера на переднем бампере. В тот момент, когда водитель автомобиля ушел в служебную машину полиции, пьяный пассажир, воспользовавшись оставленными в ключе зажигания ключами, поехал на большой скорости.

Сотрудники ДПС вместе с владельцем автомобиля поехали в след за «Хондой». На перекрестке улиц Ленина-Семакова водитель врезался в автомобили, которые стояли перед светофором: Audi 8, а затем в BMW 520, который ударил Toyota Rav и Ford Transit

«Поскольку у молодого человека вообще не было прав, его арестовали на 15 суток за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения без прав. Его приятель написал заявление о привлечении к уголовной ответственности за угон. Прокуратура утвердив обвинительное заключение направила материалы дела в суд», — сообщает областная прокуратура.

22-летний студент одного из тюменских высших учебных заведений обвиняется в угоне (ч. 1 ст. 166 УК РФ). Максимальная санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.