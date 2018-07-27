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Появилось видео с места задержания свадебного кортежа, проехавшего по встречной полосе
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Появилось видео с места задержания свадебного кортежа, проехавшего по встречной полосе 

Клопс.Ru 3 часа назад
Пресс-служба УМВД опубликовала видео задержания свадебного кортежа, который ехал по встречной полосе на Московском проспекте.
Сотрудники ГИБДД остановили четыре машины. На кадрах видно, что внутри одного из автомобилей находятся жених с невестой. В остальных — гости.
"О чём я могу сожалеть, я не был за рулём. Ну, вообще, конечно, такого больше не повторится", — ответил сотрудникам ГИБДД жених.
Инспекторы выписали административные протоколы четырём водителям по части 4 статьи 12.15 КоАП РФ. По ней предусмотрено наказание в виде штрафа или лишения водительских прав. Меру наказания определит суд. Также ещё один протокол сотрудники Госавтоинспекции выписали водителю BMW за нарушение правил тонировки.
В пятницу, 27 июля, жених поехал в загс по встречной полосе Московского проспекта. Мужчина выложил видео нарушения в своём аккаунте в соцсетях.
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