Пьяного водителя на угнанном автомобиле задержали под Ростовом

В Веселовском районе сотрудники полиции раскрыли угон автомобиля по горячим следам. Житель хутора Маныч-Балабенка обратился с заявлением о пропаже своего автомобиля. Угонщик разбил боковое стекло и уехал, сотрудники полиции разослали предупреждения всем постам.

Похожий автомобиль задержали на трассе очень скоро, сотрудники ДПС остановили автомобиль для проверки документов, а обнаружили внутри пьяного водителя без прав. Мужчина объяснил свои действия тем, что он «хотел покататься».

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по статье №166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». А автомобиль вернули владельцу. Теперь горе-угонщику грозит до 2,5 лет тюремного заключения, ранее он уже привлекался к ответственности за вождение в нетрезвом виде.