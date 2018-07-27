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Пьяного водителя на угнанном автомобиле задержали под Ростовом
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Пьяного водителя на угнанном автомобиле задержали под Ростовом 

Деловое сообщество 2 часа назад
В Веселовском районе сотрудники полиции раскрыли угон автомобиля по горячим следам. Житель хутора Маныч-Балабенка обратился с заявлением о пропаже своего автомобиля. Угонщик разбил боковое стекло и уехал, сотрудники полиции разослали предупреждения всем постам.
Похожий автомобиль задержали на трассе очень скоро, сотрудники ДПС остановили автомобиль для проверки документов, а обнаружили внутри пьяного водителя без прав. Мужчина объяснил свои действия тем, что он «хотел покататься».
В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по статье №166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». А автомобиль вернули владельцу. Теперь горе-угонщику грозит до 2,5 лет тюремного заключения, ранее он уже привлекался к ответственности за вождение в нетрезвом виде.
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