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Новая «ГАЗель» застряла под «мостом глупости» в Петербурге
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Новая «ГАЗель» застряла под «мостом глупости» в Петербурге 

АиФ Санкт-Петербург 16 минут назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
27 июля «мост глупости» на Софийской улице получил 152-ю жертву, очередная «Газель» решила проехать под путепроводом и осталась без кузова, сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».
Это произошло из-за того, что до этого рядом с мостом были снесены ограничители высоты, которые предупреждали водителей об опасности.
Машина сильно пострадала, почти полностью лишившись кузова, часть его осталась лежать под мостом.
Напомним, «мост глупости» прославился как «убийца» «Газелей», на нем имеется предупреждающий плакат, однако водителей это не останавливает.
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