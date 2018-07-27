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«Мост глупости» поймал очередную жертву
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«Мост глупости» поймал очередную жертву 

News.ru 2 часа назад
Фото: News.ru
Под знаменитым «мостом глупости» в Санкт-Петербурге застряла очередная грузовая «ГАЗель». Нынешняя жертва стала уже 151-й по счёту. Водитель не заметил предупреждающих знаков и сорвал кузов автомобиля.
Информация об очередном ДТП появилась в Twitter, который от имени моста ведёт неизвестный активист.
Известность к «мосту глупости», расположенному на Софийской улице, пришла в сентябре 2017 года. Своё название он получил из-за того, что под ним регулярно застревают грузовые автомобили, преимущественно марки «ГАЗель». При этом на мосту висит огромный баннер, предупреждающий водителей об опасности, а его границы регулярно покрывают яркой светоотражающей краской.
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