«Мост глупости» поймал очередную жертву

Под знаменитым «мостом глупости» в Санкт-Петербурге застряла очередная грузовая «ГАЗель». Нынешняя жертва стала уже 151-й по счёту. Водитель не заметил предупреждающих знаков и сорвал кузов автомобиля.

Информация об очередном ДТП появилась в Twitter, который от имени моста ведёт неизвестный активист.

Известность к «мосту глупости», расположенному на Софийской улице, пришла в сентябре 2017 года. Своё название он получил из-за того, что под ним регулярно застревают грузовые автомобили, преимущественно марки «ГАЗель». При этом на мосту висит огромный баннер, предупреждающий водителей об опасности, а его границы регулярно покрывают яркой светоотражающей краской.