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Названы самые популярные у россиян марки автомобилей
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Названы самые популярные у россиян марки автомобилей 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Россияне больше всего любят смотреть объявления о продаже BMW и Mercedes, однако покупают Lada и Hyundai.
Жители РФ чаще всего интересуются объявлениями о продаж автомобилей дорогих марок — BMW и Mercedes, а также Ford. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса «Юла Авто».
Для выяснения истины было проанализировано около четырехсот тысяч объявлений, связанных с покупками и продажами автомобилей. В компании разделили все автомобили на три сегмента — бюджетный, средний и дорогой.
Несмотря на заинтересованность в премиальных марках и самое высокое количество просмотров таких объявлений, с намерением покупки россияне чаще всего звонят продавцам машин Lada и Hyundai, причем на отечественного производителя приходится 52% звонков.
В среднем сегменте лидером по звонкам стал Hyundai Solaris, по поводу этого автомобиля происходит 7% всех звонков. На втором месте Kia Rio, на третьем — Toyota Camry. Покупатели машин из дорого сегмента отдают предпочтение немецкому автопрому, а именно моделям Mercedes E-Classe и Mercedes C-Classe.
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