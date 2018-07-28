Названы самые популярные у россиян марки автомобилей

Hyundai. Россияне больше всего любят смотреть объявления о продаже BMW и Mercedes, однако покупают Lada

Жители РФ чаще всего интересуются объявлениями о продаж автомобилей дорогих марок — BMW и Mercedes, а также Ford . Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса «Юла Авто».

Для выяснения истины было проанализировано около четырехсот тысяч объявлений, связанных с покупками и продажами автомобилей. В компании разделили все автомобили на три сегмента — бюджетный, средний и дорогой.

Несмотря на заинтересованность в премиальных марках и самое высокое количество просмотров таких объявлений, с намерением покупки россияне чаще всего звонят продавцам машин Lada и Hyundai, причем на отечественного производителя приходится 52% звонков.