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Россияне смотрят онлайн-объявления о продаже BMW и Mercedes, а выбирают Lada и Hyundai
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Россияне смотрят онлайн-объявления о продаже BMW и Mercedes, а выбирают Lada и Hyundai 

Прайм 16 минут назад
МОСКВА, 28 июл /ПРАЙМ/. Россияне часто смотрят в интернете объявления о продаже автомобилей BMW, Mercedes и Ford, а обращаются в основном по объявлениям о продаже Lada и Hyundai, следует из сообщения сервиса «Юла Авто».
Аналитики компании проанализировали более 400 тысяч объявлений о продаже автомобилей за первое полугодие и выяснили, что в бюджетном сегменте со средней стоимостью автомобиля до 500 тысяч рублей чуть более половины звонков (52%) приходится на отечественные модели Lada — Samara, Classic, 110, Priora, Kalina и другие.
"Владельцам Lada Priora потенциальные покупатели звонят в четыре раза реже, чем Lada Samara, а по иномаркам Toyota Corolla и Volkswagen Passat количество звонков отличается в меньшую сторону в 11 раз от лидера сегмента. Что касается просмотров автомобилей бюджетного сегмента, то в первой пятёрке ситуация практически не изменилась, за исключением Ford Focus, который по просмотрам обогнал Daewoo Nexia", — отмечает «Юла Авто».
В среднем классе автомобилей стоимостью от 500 тысяч рублей до 1,6 миллиона по звонкам лидирует модель Hyundai Solaris — 7% звонков от всех автомобилей этого сегмента, на втором и третьем местах Kia Rio и Toyota Camry, по этим моделям звонят в среднем на 19% меньше, чем по Hyundai Solaris, выяснили аналитики.
"Если сравнивать с BMW 5 серии и Audi A6, то владельцы этих автомобилей получают звонков от покупателей в 2,2 и 3,6 раза меньше, чем Solaris. В рейтинге автомобилей среднего класса по просмотрам пользователей лидирует BMW 5 серии с долей 4,3% от всех просмотров автомобилей этой категории. У Volkswagen Polo в 1,6 раз количество просмотров меньше, чем у BMW 5 серии, а у автомобилей Kia Cee'd или Honda Accord показатель просмотров в три раза меньше, чем у лидера сегмента", — говорится в сообщении.
Дорогой сегмент автомобилей, стоимостью 1,6 миллиона рублей и выше, по количеству звонков возглавляет Mercedes E-Classe, за ним Mercedes C-Classe и Toyota Land Cruiser, причем по последнему звонят в два раза реже, чем по Mercedes C-Classe, поясняет «Юла-Авто». «Топ автомобилей по просмотру также возглавляет Mercedes E-Classe (доля в сегменте 16,3%). В тройку лидеров вошёл BMW X5 с долей просмотров 5,6%. Автомобили меньшей стоимости, такие как Mercedes-Benz C-Classe, просматривают в 1,5 раза реже, а у Hyundai Santa Fe просмотров в пять раз меньше, чем у Mercedes-Benz E-Classe», — подсчитали аналитики.
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