Россияне смотрят онлайн-объявления о продаже BMW и Mercedes, а выбирают Lada и Hyundai

МОСКВА, 28 июл /ПРАЙМ/. Россияне часто смотрят в интернете объявления о продаже автомобилей BMW , Mercedes и Ford , а обращаются в основном по объявлениям о продаже Lada Hyundai , следует из сообщения сервиса «Юла Авто».

Аналитики компании проанализировали более 400 тысяч объявлений о продаже автомобилей за первое полугодие и выяснили, что в бюджетном сегменте со средней стоимостью автомобиля до 500 тысяч рублей чуть более половины звонков (52%) приходится на отечественные модели Lada — Samara, Classic, 110, Priora, Kalina и другие.